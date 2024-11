Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Journée contrastée lundi pour les internationaux africains de l'OL. Si les Comores d'Omari rayonnent, le Ghana de Nuamah est en grande souffrance.

Pour le Ghana, il est temps que l'année se terminent. Sur les quatorze matchs disputés en 2024, il n'a gagné que deux fois, pour cinq défaites et sept nuls. Éliminés dès la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année, les Black Stars ne prendront même pas part à l'édition 2025 au Maroc. Les coéquipiers d'Ernest Nuamah ont achevé lundi leur catastrophique campagne par un nouveau revers.

Rien ne va plus au Ghana, les Comores euphoriques

Face au Niger, équipe elle aussi éliminée, les Ghanéens ont encore perdu (1-2), malgré une passe décisive du Lyonnais pour l'égalisation à la 67e minute. Mais puisque rien ne va, les coéquipiers de l'ailier de l'OL, qui a disputé l'entièreté de la partie, ont concédé un deuxième but à la 92e minute, avant de manquer un penalty à la 96e. Un rassemblement à oublier pour Nuamah.

Ça va beaucoup mieux pour les Comores et Warmed Omari. Les Comoriens n'avaient pas participé à la CAN 2024, mais ils seront bien là en décembre 2025. Déjà assurés de leur billet pour le prochain tournoi continental, ils ont en plus terminé en tête de leur poule grâce à un dernier succès face à Madagascar (1-0). Ils ont ainsi devancé la Tunisie, battue par la Gambie (0-1). Lors de cette affiche, le défenseur central a écopé d'un carton jaune, mais aussi touché le poteau. 90 minutes bien remplies.