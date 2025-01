OL : un week-end sans match pour l’académie lyonnaise

Si l’équipe professionnelle masculine reprendra la compétition ce week-end, celles du centre de formation resteront tranquilles. Aucun match officiel n’est prévu des réserves aux U17.

Entre les hommes de Pierre Sage, qui ont repris l’entraînement lundi dernier et qui accueilleront Montpellier samedi (21 heures), et les joueuses de Joe Montemurro sur le pont depuis jeudi, l’activité reprend tout doucement du côté de Décines. En ce début d’année, les footballeurs et footballeuses professionnels de l’Olympique lyonnais reviennent petit à petit après la trêve, même si le week-end à venir sera plutôt léger.

On l’a dit, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette affronteront le MHSC pour la 16e journée de Ligue 1. Mais les autres formations du club, notamment celles de l’académie, resteront au chaud samedi et dimanche. En effet, pour les plus jeunes, la coupure hivernale se poursuivra encore une ou deux semaine(s).

Reprise de la compétition le 11 janvier pour le groupe Pro 2

La réserve masculine par exemple retrouvera la compétition le samedi 11 janvier lors de la réception du leader, Limonest. Toutes les autres catégories évoluant au niveau national patienteront quelques jours de plus. Les U17 et U19 masculins, tout comme la réserve et les U19 féminines seront sur le pré le 18 et 19 janvier. Pour les Gones, l’ambition en 2025 sera de repartir de l’avant après une année 2024 compliquée, tandis que les Fenottes viseront ni plus ni moins que les titres de championnes.